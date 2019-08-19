Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравайТАСС 04:53
Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Читать в источнике
Оценить257
с чего всё началось
Как сообщило издание «Вести Израиля», Сара устроила скандал на борту самолета, отчитав командира воздушного судна за то, что он не приветствовал ее должным образом.Daily Storm03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Политика
В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина
Президент России Владимир Путин может посетить Саратовскую область. Такая информация неофициально появилась в ряде саратовских СМИ.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Футбол
ФИФА представила лучшие голы года
Обновлено в 10:23
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей
Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
"Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:20
Политика
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:33
Общество
РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках
Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Единоборства
Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой
Обновлено в 09:59
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
23-метровый аттракцион под названием «Полет орла», работавший в парке развлечений в городе Леффинген в Германии, закрыли из-за сходства механизма конструкции со свастикой.
Обновлено в 09:32
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47