с чего всё началось

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Политика В Саратовской области ожидают визит Владимира Путина Президент России Владимир Путин может посетить Саратовскую область. Такая информация неофициально появилась в ряде саратовских СМИ.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Шоу-бизнес Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Происшествия В Балашихе загорелся химический завод Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Театры Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США 15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Политика Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму "Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.

Политика Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Общество РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Общество В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой 23-метровый аттракцион под названием «Полет орла», работавший в парке развлечений в городе Леффинген в Германии, закрыли из-за сходства механизма конструкции со свастикой.

Экономика ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.