Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравайТАСС 04:53

Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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Почему жена Нетаньяху бросила на землю кусок каравая? Возможно, от обиды

Телеканал 360°05:56

Пригожин заступился за жену Нетаньяху, выбросившую украинский каравай

РИА Новости10:20

Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Газета.Ru08:53

Пригожин заступился за жену Нетаньяху

Говорит Москва09:30

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

ТАСС04:53

Украинцы осудили бросившую на землю кусок каравая жену Нетаньяху

Известия06:04

Видео: жена Нетаньяху бросает кусочек гостевого каравая на Украине

РЕН ТВ03:51
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Жена Нетаньяху плюнула в лицо Украине. Видео

Вести.UZ06:51
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Экономика

Эксперты спрогнозировали сроки нового экономического кризиса в России

Новый экономический кризис в России, выражающийся в падении ВВП, резком повышении уровня инфляции и бюджетных трудностях, произойдет не ранее чем через год-полтора.
Обновлено в 09:35
Политика

Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке

Супруга французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит, несмотря на травму руки, встретила президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с главой Франции.
Обновлено в 11:31
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Политика

Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев

Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Теннис

Стивенс прекратила сотрудничество с экс-тренером Шараповой

Американская теннисистка Слоан Стивенс объявила о прекращении сотрудничества с тренером Свеном Груневальдом.
Обновлено в 10:31
Происшествия

На химзаводе в подмосковной Балашихе произошел пожар

«Интерфаксу» в МЧС добавили, что возгорание произошло на химзаводе в цехе по производству кремниевых смол.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Единоборства

Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш

Бывший абсолютный чемпион мира, непобеждённый Флойд Мейвезер, одержавший 50 побед на профессиональном ринге, начал переговоры о проведении реванша с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 05:38
Наука

«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

Обновлено 16 августа в 12:38
Политика

Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы

По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

15 августа власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — освободили из-под стражи экипаж танкера, а затем отпустили и сам Grace 1. Указывалось, что решение они приняли после «получения официальных письменных заверений от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии».
Обновлено вчера в 09:45
Музыка

День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 23:16
Религия

Алтайские леса с вертолета окропили святой водой для борьбы с пожарами

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Общество

У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за 500 млн рублей

Действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев, который был главой охраны президента РФ Владимира Путина, оказался владельцем дома в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе за 500 млн рублей.
Обновлено в 09:33
Политика

На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер

По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Политика

В объединенной редакции РБК сменилось руководство

Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Почти восемь тысяч человек эвакуированы из-за пожаров на Канарах

Обновлено в 05:14
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать майонез

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору натурального и свежего майонеза.
Обновлено в 01:47
Общество

Наркология, любовь к жестоким фильмам и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы

Обновлено в 10:55
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы

Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
Обновлено в 11:53
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