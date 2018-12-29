Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗОГазета.Ru 04:29

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

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