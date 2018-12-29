Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗОГазета.Ru 04:29
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
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Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:29
Политика
Рада приняла закон об использовании украинского языка
Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Обновлено в 03:57
Политика
Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным
После встречи глав государств в узком составе северокорейский лидер сказал журналистам, что у него с Путиным «только что прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам».
Обновлено в 02:47
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
Обновлено в 00:34
Политика
В Германии назвали Китай серьезным конкурентом
Китай является многообещающим партнером и серьезным конкурентом Германии и Европы, заявил в четверг министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине 25-27 апреля.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Якутии достигла 72 лет
Ранее Минздрав РФ сообщил, что продолжительность жизни в России в 2018 году увеличилась до 72,9 лет.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
Общество
В России звонки с уличных таксофонов станут бесплатными
«Ростелеком» отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ.
Обновлено в 00:18
Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail в первом квартале увеличилась на 65%
Общий долг Х5 достиг 201,9 млрд, а чистый долг — 183,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,59%.
Обновлено в 04:03
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Россия может заблокировать решение Совбеза по паспортам жителей Донбасса
Россия заблокирует решение Совбеза ООН по упрощённой выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, если оно не будет соответствовать ее интересам, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:24
Политика
Пранкеры Лексус и Вован поговорили с Макроном от имени Зеленского
Обновлено вчера в 10:36
Наука
Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом
Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Суд отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко
Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении водительских прав бойца смешанного стиля Александра Емельяненко за отказ от медосвидетельствования, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Полицейские забили насмерть отца чемпиона мира по ММА
Сулли Юнусилау, отец чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА), умер после избиения полицейскими в подмосковном Орехово-Зуево.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика
Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше
Обновлено вчера в 17:01
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
В прошлом году в шоу «Уральские пельмени» случились изменения, удивившие поклонников.
Обновлено вчера в 08:00
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54