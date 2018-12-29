Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗОГазета.Ru 04:29
Заседание задерживается, так как прокурор по делу футболистов попала в ДТП. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее бывшая девушка Мамаева рассказала об изменах футболиста.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Политика
Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса
Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
Обновлено в 05:37
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Музыка
Мадонна впервые за много лет снялась в своем клипе
Певица Мадонна выпустила клип на песню «Medellin», это первая за много лет работа, где 60-летняя звезда снялась сама.
Обновлено в 05:57
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отправила депутатам конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским газовым компаниям, пишет Bild.
Обновлено в 08:43
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Общество
В Мосгорнаследии рассказали о последних археологических находках
Ряд интересных исторических предметов были найдены в Москве в конце 2018 - начале 2019 годов, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Зарплата российских врачей выросла на 120%
Средняя заработная плата российских врачей выросла на 120% и составляет 75 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Свидетель: Кокорин и Мамаев не начинали ни одной драки
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка был принят Верховной Радой 25 апреля.
Обновлено в 07:39
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru нарастили выручку
Mail.ru Group подтвердила свои прогнозы по росту выручки в 2019 году на уровне 18 – 22%, в холдинге рассчитывают, что показатель EBITDA достигнет 32 – 34 млрд руб. Прогноз не учитывает потенциальную сделку по созданию СП Aliexpress Russia или другие потенциальные структурные изменения в рамках O2O (из онлайна в офлайн) бизнеса, отметили в Mail.ru Group.
Обновлено в 08:14
Политика
Порошенко признался, что не знал украинского языка
Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн
Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.
Обновлено в 07:56
Политика
Захарова оценила слова Зеленского о госязыке на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу комментария избранного президента Украины Владимира Зеленского по теме закона о языке.
Обновлено в 08:55
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
В России продлили срок перехода на цифровое телевидение
Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.
Обновлено в 06:48
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
IPhone XR признан самым популярным смартфоном в США
Смартфон iPhone XR признан самым популярным в США.
Обновлено в 07:44
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54