Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗОГазета.Ru 04:29

Заседание задерживается, так как прокурор по делу футболистов попала в ДТП. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее бывшая девушка Мамаева рассказала об изменах футболиста.

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

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