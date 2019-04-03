Футбол
Супруга Кокорина назвала судебное разбирательство адомRT на русском 02:05
Дарья Валитова, жена арестованного футболиста «Зенита» Александра Кокорина, назвала адом судебное разбирательство над своим мужем, его братом Кириллом, а также игроком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
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«Кажется, этот ад никогда не закончится». Валитова - о решении суда по Кокорину
Спорт-Экспрессвчера в 16:31
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Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Политика
Нетаньяху хочет обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Встреча лидеров России и Израиля пройдет 4 апреля в Москве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ситуацию в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля.
Обновлено в 02:17
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
Стало известно, в какие дни недели кузбассовцы чаще всего ищут работу
Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру исследовали, как и когда искали работу кузбассовцы в первые три месяца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нант» и вышел в финал Кубка Франции
На 72-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Нанта" Калифа Кулибали. В финале Кубка Франции "ПСЖ" сыграет с "Ренном".
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Врио губернатора Алексей Текслер проведёт пресс-конференцию
Первая встреча представителей СМИ региона с временно исполняющим обязанности губернатора состоится 4 апреля.
Обновлено 02 апреля в 23:01
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
Обновлено вчера в 06:14
Интернет
В открытом доступе оказались миллионы записей пользователей Facebook
В результате мониторинга эксперты компании обнаружили наличие большого объема данных о пользователях социальной сети Facebook, хранящихся в свободном доступе.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Израильские военные арестовали 13 арабов на Западном берегу Иордана
Израильские военные арестовали 13 разыскиваемых палестинцев и изъяли огнестрельное оружие и десятки тысяч шекелей [один шекель стоит примерно 18 рублей] в ходе антитеррористических рейдов в ночь на четверг в различных районах Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 01:17
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
В Роскачестве изучили 15 марок филе минтая
Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 01:33
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Певица Алекса находится на грани истощения
Стоит отметить, что мама певицы Алексы часто приезжает к дочке.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Японии снова арестован экс-глава Nissan Карлос Гон
Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в очередной раз арестован в Японии.
Обновлено в 01:38
Наука
Ученые выяснили, как оральный секс связан с выкидышами
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34