Политика

Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухольюРБК 12:17

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма Аль-Асад окончательно поборола онкологическое заболевание. Об этом она рассказала в интервью агентству SANA.
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