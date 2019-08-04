Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухольюРБК 12:17
Супруга президента Сирии Башара Асада Асма Аль-Асад окончательно поборола онкологическое заболевание. Об этом она рассказала в интервью агентству SANA.
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Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Обновлено в 14:08
Авто
Более трети грузовиков в России были выпущены еще при СССР
Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
Обновлено в 10:25
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Сестру стрелка в Дейтоне нашли среди убитых
Сестра стрелка, устроившего массовую стрельбу в городе Дейтоне в Огайо, была среди жертв, сообщил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции для журналистов, трансляцию вёл телеканал Fox News.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Кино
Премьера картины Дэни Вильнева «Дюна» перенесена на месяц
Фильм режиссера Дэни Вильнева «Дюна» выйдет на широкий экран 18 декабря 2020 года, об этом 4 августа сообщает портал Kinonews.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»
Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
Обновлено в 09:50
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евро
Обновлено в 07:25
Футбол
Джанаев дебютирует за «Сочи» в матче с «Уфой»
«Сочи» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:37
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Футбол
«Краснодар» открыл счет в матче с «Зенитом»
«Краснодар» открыл счет в матче с «Зенитом» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Кино
Галь Гадот сыграет Хеди Ламарр в новом сериале
Галь Гадот сыграет знаменитую киноактрису и изобретательницу Хеди Ламарр в новом сериале канала Showtime, у которого пока нет названия, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Японии произошло землетрясение около АЭС «Фукусима-1»
О разрушениях и пострадавших не сообщается. На северо-востоке Японии префектуры Фукусимы произошло мощное землетрясение.
Обновлено в 08:39
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина увеличила членский взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) для обеспечения работы организации без участия России.
Обновлено в 00:12
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06