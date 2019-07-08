Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублейКоммерсантъ 20:41
Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
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Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25
Здоровье
Почему РПЦ и Минздрав не смогут договориться о запрете абортов
Если предложение РПЦ будет принято государством, аборты и некоторые распространенные медицинские процедуры фактически окажутся под запретом.
Обновлено в 18:10
Политика
Мэй поддержала британского посла, с которым отказался иметь дело Трамп
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" послу Великобритании в Вашингтоне Киму Дэрроку, с которым ранее в понедельник президент США Дональд Трамп отказался иметь дело, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса премьера.
Обновлено в 18:32
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено в 07:16
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Общество
Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте
Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.
Обновлено в 12:10
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Торжество прошло в Муроме, но Игорь и Юлия уже успели вернуться в Юрмалу. Сегодняшний день супруги проводят с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Общество
Самая пожилая американка раскрыла секрет долголетия
114-летняя жительница американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи раскрыла секрет своего долголетия.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
Потенциал Су-57 высоко оценили в Германии
Немецкое издание Stern в своем материале пишет, что Россия откроет для себя новые возможности с истребителем пятого поколения Су-57, которому был посвящен материал.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
228 мигрантов из стран Центральной Америки задержаны в Мексике
В мексиканском штате Чьяпас правоохранители задержали 228 мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, направлявшихся в США, передает РИА Новости со ссылкой на министерство безопасности Мексики.
Обновлено в 18:48
Политика
Минюст США готов поддержать Мюллера при отказе от выступления в Конгрессе
Барр подчеркнул, что его ведомство готово поддержать Мюллера, если тот откажется от выступления в Конгрессе США.
Обновлено в 21:02
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Происшествия
Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике
Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии.
Обновлено в 11:39
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23
В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
Обновлено в 03:55
Общество
WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году
Обновлено в 20:50
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено в 21:15
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58