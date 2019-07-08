Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионовBFM.ru 15:24
Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх. Он намерен объявить сбор средств, чтобы жена не попала в тюрьму, сообщил РИА Новости источник.
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Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.РИА Новости15:32
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