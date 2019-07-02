Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru». Ранее Примадонна со скандалом выехала на отдых с Рижского вокзала в Москве. Накануне народная артистка СССР отправилась на отдых в Юрмалу из российской столицы.

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Политика Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Футбол «Сочи» под ливнем обыграл серебряного призера чемпионата Сербии «Сочи» по итогам сезона-2018/19 добился выхода в РПЛ, а «Раднички» стал серебряным призером чемпионата Сербии.

Гаджеты NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Шоу-бизнес Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Общество Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.

Политика Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Политика Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.

Авто В сеть попали фотографии нового BMW X6 В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.

Армия и оружие ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Общество Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

Наука На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.

Шоу-бизнес На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.

Авто Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.

Авто Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Армия и оружие Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.

Футбол «Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.

Происшествия Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.