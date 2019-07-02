Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандалаРамблер 04:53

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru». Ранее Примадонна со скандалом выехала на отдых с Рижского вокзала в Москве. Накануне народная артистка СССР отправилась на отдых в Юрмалу из российской столицы.
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Алла Пугачева не первый раз заехала на автомобиле на перрон

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Супруг Лаймы Вайкуле высказался о ее «конфликте» с Аллой Пугачевой

Bimru.ru15:31

Мужа Вайкуле спросили про ее отказ встречать Пугачеву на вокзале в Риге

Газета.Ru14:54

Муж Вайкуле прокомментировал слухи о конфликте певицы с Пугачевой

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«Сумасшедшие люди веселятся»: Муж Вайкуле отреагировал на слухи о конфликте с Пугачевой

Комсомольская правда11:55

Муж Вайкуле опроверг конфликт его жены с Пугачевой

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Владимир Винокур высказался в поддержку Аллы Пугачевой, которая проехала в личном автомобиле по перрону

Вокруг ТВ11:07
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Политика

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.
Обновлено в 15:45
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Сочи» под ливнем обыграл серебряного призера чемпионата Сербии

«Сочи» по итогам сезона-2018/19 добился выхода в РПЛ, а «Раднички» стал серебряным призером чемпионата Сербии.
Обновлено в 13:37
Гаджеты

NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER

NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.
Обновлено в 10:28
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале

Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.
Обновлено в 01:00
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Общество

Полярная лиса добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

В среднем животное преодолевало в день 46,3 км; ученые отмечают, что это один из самых быстрых переходов для полярных лис Полярная лиса преодолела рекордное расстояние в 3500 км, за 76 дней добравшись от Норвегии до Канады, пишет The Guardian.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Число обратившихся за медицинской помощью из-за отравления шаурмой в одном из заведений быстрого питания Санкт-Петербурга увеличилось до 53 человек.
Обновлено в 15:28
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Политика

Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
Обновлено в 15:02
Авто

В сеть попали фотографии нового BMW X6

В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Кино

Вышел трейлер фильма «Ножи наголо» с Дэниелом Крэйгом

Обновлено в 15:07
Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Происшествия

В Иркутской области нашли живыми четверых из 17 пропавших без вести

Обновлено в 08:44
Общество

Пенсионеров научат пользовать Единой картой петербуржца

Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.
Обновлено в 14:38
Наука

На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов

Специалисты из Института ядерной физики СО РАН, работающие на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000, впервые зафиксировали рождение семи пи-мезонов (пионов) при электрон-позитронной аннигиляции.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо

Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Авто

Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе

На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Авто

Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Общество

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Футбол

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поздравила Александра Панайотова с 35-летием

Отечественная певица Любовь Успенская поздравила своего коллегу по цеху Александра Панайотова с днем рождения.
Обновлено в 14:22
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Лайма Вайкуле
Певица
Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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