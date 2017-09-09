Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб
News.ru
08:24

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании. Пике и ранее говорил о желании приобрести клуб и создать команду для выступления в высшем дивизионе Испании, сообщает Diari Andorra.
News.ru08:24

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Пике станет владельцем каталонского клуба. С какой целью?

Спорт-Экспресс10:00

Защитник «Барселоны» может купить клуб из пятой испанской лиги

Газета.Ru08:58

СМИ: Пике купит клуб из пятой испанской лиги

Матч ТВ07:42

СМИ: Пике купит клуб из пятой испанской лиги

Sportbox.RU07:42

Пике близок к покупке клуба пятого испанского дивизиона

РИА Новости06:44

Пике станет владельцем клуба «Андорра» из пятого испанского дивизиона

Sport24.ru07:34

Пике купит клуб «Андорра» из пятой испанской лиги

Sports.ru06:15
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