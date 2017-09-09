Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании. Пике и ранее говорил о желании приобрести клуб и создать команду для выступления в высшем дивизионе Испании, сообщает Diari Andorra.

Футбол Футбол ЦСКА и «Реал» встретятся в Мадриде В Мадриде состоится футбольный матч между «Реалом» и московским ЦСКА.

Футбол Футбол Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.

Футбол Футбол Михаил Кержаков: «„Зенит“ завтра выйдет на поле, чтобы победить» Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о задаче на матч Лиги Европы со «Славией», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Футбол Футбол Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.

Футбол Футбол «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса Как отмечает издание, «Зенит» требует 35 миллионов евро у «Милана» за Паредеса.

Футбол Футбол «Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.

Футбол Футбол Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.

Футбол Футбол «Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол «Арсенал» может заменить Холдинга Кэхиллом в январе «Арсенал» ищет замену травмированному защитнику Робу Холдингу, который порвал крестообразную связку в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и выбыл на длительный срок.

Футбол Футбол «Милан» может забрать Батшуайи у «Валенсии» в январе Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, который на правах аренды выступает за «Валенсию», зимой может перейти в «Милан».

Футбол Футбол Буффон: «Против „Ювентуса“ никто не хочет играть» Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон считает, что "Ювентус" в данный момент является самой сильной европейской командой.

Футбол Футбол 4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса» Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.

Футбол Футбол Адвокат Кокорина: удержание футболиста в СИЗО повлечет инвалидность Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист может остаться инвалидом, так как не до конца закончил процесс реабилитации, который предполагает активные тренировки.

Футбол Футбол Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.