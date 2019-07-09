Армия и оружие

Россия предложила Индии вместе разработать новую подлодкуREGNUM 02:49

Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
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Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
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