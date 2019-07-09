Армия и оружие
Россия предложила Индии вместе разработать новую подлодкуREGNUM 02:49
Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:36, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество
45-летний Константин Драчук возглавил АО «ЛГЭК»
Должность гендиректора представила администрация области, после ухода Владимира Башкарева с поста по собственному желанию.
Обновлено в 02:25
Наука
Норвежцы замеряют радиацию на месте гибели АПЛ «Комсомолец»
Обновлено в 05:32
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика
В Кремле сожалеют об отмене телемоста между Россией и Украиной
В Кремле сожалеют, что российско-украинский телемост не состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков
В прошлом месяце "Коммерсант" сообщил об утечке персональных данных порядка 900 тысяч клиентов ОТП банка, ХКФ банка и Альфа-банка.
Обновлено в 06:14
Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом «Россия 1». Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за «пророссийскую пропаганду».
Обновлено вчера в 14:21
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Здоровье
В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации
По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Общество
В Генпрокуратуре отметили снижение числа массовых беспорядков в России
В России в 2018 году сократилось количество уголовных дел по статье о массовых беспорядках, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей
В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество
Роскомнадзор нашел нарушения на сайтах по проверке результатов ЕГЭ
Роскомнадзор нашел сайты для проверки результатов ЕГЭ, нарушающие законодательство в области персональных данных.
Обновлено в 05:11
Кино
Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом не будет основан на комиксах
Обновлено в 06:28
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.
Обновлено в 01:32