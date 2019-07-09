Армия и оружие

Суперновый истребитель могут разработать Россия и ИндияГазета.Ru 02:51

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам.
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с чего всё началось

Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
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