Супермаркеты начнут продавать продукты в кредитСобака.ru 08:14

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

с чего всё началось

Сеть супермаркетов «Перекресток» начнет продавать товары в кредит. Для этого нужна только карта рассрочки, которая позволит «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

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