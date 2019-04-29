Футбол
Суперкубок Испании сменит форматГазета.Ru 10:29
Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны, передает "Советский спорт". На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех".
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов
Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.
Обновлено в 10:21
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей
В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
Единоборства
Дацик и Новоселов проведут бой 29 июня в Калининграде
Стала известна дата боя Вячеслава Дацика и Максима Новоселова. Бойцы проведут поединок 29 июня в дворце спорта "Янтарный" (Калининград).
Обновлено в 16:45
Хоккей
Олег Знарок стал главным тренером «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии
Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика
Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Общество
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж
Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Правительство региона рассмотрит медицинский антикризисный план
Сегодня на заседании правительства Мурманской области будет рассмотрен вопрос о плане первоочередных мероприятий по оздоровлению региональной системы здравоохранения.
Обновлено в 03:44
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Наука
В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет
Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.
Обновлено 26 апреля в 22:41