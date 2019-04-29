Футбол
Суперкубок Испании сменит форматГазета.Ru 10:29
Королевская испанская футбольная федерация утвердила новый формат Суперкубка страны, передает "Советский спорт". На официальном сайте организации сообщается, что турнир 2020 года будет проходить зимой в формате "Финала четырех".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Футбол
Олег Кононов: в игре с «Рубином» ребята были не так свежи
Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас.
Обновлено в 15:42
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Политика
МИД РФ подтвердил проработку встречи Лаврова с главой МИД ПНС Ливии
Встреча главы ведомства Сергея Лаврова с руководителем МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой прорабатывается.
Обновлено в 06:58
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Космос
NASA: на МКС выявлена проблема в электроснабжении
Обновлено в 16:12
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Узловой неизвестный убил женщину-кассира в магазине
Женщину-кассира одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Пушкина Узловой, убили в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 09:58
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Происшествия
«Лес Винни-Пуха» загорелся в Великобритании
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко напугал Зеленского «последствиями» встречи с Путиным
Избранный президент Украины Владимир Зеленский потеряет поддержку Запад, если встретится с российским лидером Владимиром Путиным, заявил нынешний глава украинского государства Петр Порошенко.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет
По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км. Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Авто
Renault T получил новую спецверсию на российском рынке
Ежегодное представление специальных версий тягача серии Т уже стало традицией в компании Renault Trucks на российском рынке.
Обновлено в 16:02
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31