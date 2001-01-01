Команды провели сумасшедший прошлый сезон, задрав планку для своих соперников на недосягаемый уровень.

Футбол «Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Общество Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса Эксперты рассказали, чего точно не стоит есть на ночь глядя. Худшим вариантов перекуса были названы жареные блюда, содержащие канцерогены.

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Здоровье В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.

Автоспорт Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.

Происшествия НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.

Футбол Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана» Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Футбол «Интер» одолел «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов Английский «Тоттенхэм» и миланский «Интер» провели товарищескую встречу в рамках Международного кубка чемпионов.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.

Происшествия Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра Среди жертв оказалась его младшая сестра, пишет Fox News со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.

Армия и оружие Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.

Политика Будущие депутаты Рады от «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце Избранные в ходе выборов в Верховную раду будущие депутаты от партии «Слуга народа» завершили обучение в городе Трускавец Львовской области .

Политика National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.

Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Кино Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.