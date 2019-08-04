В Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится футбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. Игра будет проходить сегодня, 4 августа, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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