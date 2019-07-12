Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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с чего всё началось
НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в области экономики и финансов, пишет РИА Новости.Профильвчера в 21:46
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