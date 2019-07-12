с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.

Авто Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.

Политика Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии В Италии суд приговорил бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы по делу о гибели в Донбассе итальянского репортёра Андреа Роккелли.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Экономика Крупнейший в мире алмазный рудник закроют Австралийско-британский концерн Rio Tinto Group принял решение закрыть крупнейший в мире алмазный рудник, который находится в Западной Австралии, пишет Bloomberg.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Авто Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач Новинка обзавелась кожаным салоном, двухспицевым многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и кнопками смены режимов трансмиссии, которые пришли на смену традиционному рычагу коробки передач.

Общество Метеорологи пообещали возвращение летней погоды Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".

Энергетика Вытеснение «грязной» нефти из Белоруссии в Россию полностью завершено ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно завершило вытеснение нефти с высоким содержанием органических хлоридов с территории Белоруссии в РФ.

Здоровье Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел в России К массовой гибели пчел привело бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей, последние 8 лет производство, реализация и применение пестицидов в России не контролируются, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Экономика Россияне смогут оплачивать коммуналку с помощью быстрых платежей К концу 2019 года в России планируется запустить возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг с помощью системы быстрых платежей.

Шоу-бизнес В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.

Политика Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави 2» Грузинские виноделы и фермеры собрались на акции протеста у Гомборского перевала в Кахетии, передает телеканал Imedi.