Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Происшествия Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.

Происшествия Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Политика Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Недвижимость ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».

Политика Около половины россиян относятся к Грузии безразлично Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.

Авто На аукцион выставят редчайший кабриолет Ferrari 250 GT серии I Потрясающий классический кабриолет Ferrari 250 GT серии I от Pininfarina 1958 года выпуска будет выставлен на торги компанией Gooding & Company во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова впервые рассказала о перенесенных болезнях Марина Хлебникова дала откровенное интервью, в котором опровергла слухи о том, что страдает алкоголизмом.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Общество Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Политика Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

Спорт 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков 11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировки в зале.

Экономика В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Авто Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.