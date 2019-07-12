Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

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