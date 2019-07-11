Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Читать в источнике
с чего всё началось

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:22

Подробнее о событии

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Известия02:24

Эксперты составили рейтинг вузов с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

ТАССвчера в 20:03

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

РИА Новостивчера в 20:22

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Российская газетавчера в 20:15

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

RT на русском01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Происшествия

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Обновлено в 04:16
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский внёс в Раду проект закона о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, предусматривающий люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 04:59
Наука

Небольшой морской червь издает один из самых громких звуков в океане

Измерение силы звука червей поразила ученых, так как замеры показали, что на расстоянии в метр сила составляет 157 децибел.
Обновлено 10 июля в 16:12
Общество

Владимирцы пикетируют скандальную выставку

Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Влашич описал Россию одним словом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, перешедший в клуб на постоянной основе из «Эвертона» в летнее трансферное окно, описал Россию одним словом.
Обновлено в 04:11
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Политика

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

На Бали туристка из России оказалась в психиатрической лечебнице.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия

Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

Обновлено в 04:20
Происшествия

МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

В Сети появились редкие фото сына Жанны Фриске

На странице в Instagram сына скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске, которую создали поклонники, появился пост с редкими фотографиями ребенка.
Обновлено в 02:36
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Политика

Офис Зеленского прокомментировал информацию об обысках

Государственное бюро расследований (ГБР) не проводило следственных действий в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:13
Гаджеты

На каждую серию фантастического сериала See с Джейсоном Момоа компания Apple тратит около 15 млн долларов

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Как впоследствии оказалось, занесли заразу Асмус через общие кисти.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Обновлено в 02:30
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное