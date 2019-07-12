Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество
День апостолов Петра и Павла
12 июля православная церковь отмечает День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Алтайском крае на ребёнка напали свиньи
Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на региональное СУ СК РФ, девочек-сестёр, вышедших на прогулку, атаковали свиньи, которые бродили по улицам.
Обновлено в 00:05
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский позвонил Путину по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Президент Бразилии собрался назначить сына послом в США
Бразильский президент Жаир Болсонару рассматривает возможность назначения своего сына на должность посла Бразилии в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Обновлено вчера в 22:50
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Названы сроки создания первого образца ЗРК «Тор-МФ»
Как пишет издание, во время выступления на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Вячеслав Карташов рассказал, что комплекс «Тор-МФ» в настоящее время создан в чертежах, однако его реализация в «железе» может произойти уже в 2020 году.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Почти 40 пассажиров лайнера Air Canada пострадали из-за турбулентности
Самолёт компании Air Canada совершил вынужденную посадку в Гонолулу, после того как 37 пассажиров получили травмы из-за начавшейся турбулентности.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Названа трава, лечащая более 50 болезней
Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Медведев поздравил Лунгина с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием.
Обновлено в 03:30
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Рубль снижается в ходе торгов к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 12 июля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Транспорт
В Лефортове благоустроят территорию возле новых станций метро
Территорию в районе строящихся станций Большой кольцевой линии московского метро "Авиамоторная" и "Лефортово" приведут в порядок до конца года, сейчас уже выполнено 20% работ по комплексному благоустройству, сообщила пресс-служба столичного департамента капремонта.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне
В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено 10 июля в 01:31