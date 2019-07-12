с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Происшествия В Москве девушка упала в канализацию и исчезла В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.

Политика Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10% Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.

Финансы Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.

Политика В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Политика Телеведущий с Украины обматерил Путина Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.

Авто Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150 Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.

Кино Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Армия и оружие В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Наука Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Армия и оружие Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области У границ Калининградской области, над странами Балтии 12 июля пролетели три иностранных самолета-разведчика.

Футбол Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.