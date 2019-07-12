Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Читать в источнике
с чего всё началось
НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в области экономики и финансов, пишет
 РИА Новости.
Профильвчера в 21:46

Подробнее о событии

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников. Уральцам стоит задуматься

URA.Ru00:19

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Российская газетавчера в 20:15

Superjob назвал вузы с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

РБК00:43

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Коммерсантъ00:19

МГИМО возглавил список вузов РФ с высокими зарплатами у выпускников

Профильвчера в 21:46

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Известия02:24

Эксперты составили рейтинг вузов с наибольшими зарплатами выпускников-финансистов

ТАССвчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

Обновлено в 03:10
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Политика

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Обновлено в 10:09
Политика

Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Финансы

Банк «Восточный» предпринимает меры по восстановлению запаса капитала

Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала и продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя сообщение ЦБ РФ о снижении норматива достаточности капитала базового банка "Восточный" ниже нормы.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика

Телеведущий с Украины обматерил Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Авто

Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поведала своим фанатам о подробностях развода с Тарасовым

Самые любопытные поинтересовались подробностями развода с футболистом Тарасовым и спросили, испытывает ли звезда к нему еще какие-либо чувства.
Обновлено в 09:41
Кино

Неизвестный Кубрик. В Лондоне обнаружили наброски киносценариев

В Лондонский университет искусств поступили ранее неизвестные наброски к фильмам Стэнли Кубрика.
Обновлено в 09:00
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Армия и оружие

В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы

Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области

У границ Калининградской области, над странами Балтии 12 июля пролетели три иностранных самолета-разведчика.
Обновлено в 10:08
Футбол

Хавбек «Фенербахче» Зайц может перейти в «Краснодар» за 8 млн евро

По информации Haber7, «быки» изначально предложили за 25-летнего хавбека 7 млн евро, но клуб из Стамбула сумел договориться о продаже Зайца за 8 млн.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Петербуржцы смогут пройти диспансеризацию по новому порядку

Жители Петербурга смогут пройти Всероссийскую диспансеризацию, сообщает комитет по здравоохранению.
Обновлено в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное