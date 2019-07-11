с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Экономика Минтруд установил МРОТ на 2020 год Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.

Политика Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.

Авто В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь» Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.

Политика Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Экономика Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».

Общество ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

Политика Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Политика Актер Меньшов назвал запрет на въезд на Украину «жестокой болезнью» Во время телемоста о ситуации между Россией и Украиной высказались известные советские актеры В эфире телемоста между РФ и Украиной "Надо поговорить" на телеканале Россия 1 актер Владимир Меньшов высказался по поводу запрета на въезд в соседнее государство, который действует в отношении него и множества других российских артистов.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Футбол Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм) Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Происшествия Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез «Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.