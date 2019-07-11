Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в области экономики и финансов, пишет РИА Новости.Профильвчера в 21:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Обновлено в 09:38
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении имени выдающегося ученого, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 11:24
Авто
В России Bugatti и Tesla ускользнули от «налога на роскошь»
Правда, в качестве примеров аудиторы палаты наряду с Bugatti Veyron Grand Sport приводят почему-то и Tesla Model S, которая, будучи экологически дружественым электрокаром, могла бы, наоборот, претендовать на налоговые льготы.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48
Политика
Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.
Обновлено в 11:47
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Актер Меньшов назвал запрет на въезд на Украину «жестокой болезнью»
Во время телемоста о ситуации между Россией и Украиной высказались известные советские актеры В эфире телемоста между РФ и Украиной "Надо поговорить" на телеканале Россия 1 актер Владимир Меньшов высказался по поводу запрета на въезд в соседнее государство, который действует в отношении него и множества других российских артистов.
Обновлено в 13:28
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм)
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:25
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Автоспорт
В «Торо Россо» поняли причины неудач на этапах во Франции и Австрии
Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Великобритании.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный
В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Сбой в метро: на Кольцевой линии на рельсы упал человек
Сбой в движении поездов произошёл на Кольцевой линии московского метро вечером 12 июля, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Первый в России центр амбулаторной онкопомощи открыт в Волгограде
Предложения Волгоградской области включены в нацпроект "Здравоохранение", ранее губернатор Андрей Бочаров заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач по этому направлению.
Обновлено в 04:59
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Происшествия
Названа причина пожара на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 04:55