Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Читать в источнике
Оценить131
с чего всё началось
Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 09:20, Вашингтон
Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Политика
Николай Цуканов прокомментировал дело о госизмене своего помощника
Николай Цуканов прокомментировал обвинения в адрес своего уже бывшего помощника Александра Воробьева.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой
Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
Обновлено в 08:47
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой
Обновлено в 08:16
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена
Смартфон поставляется с предустановленной Android 9 Pie и готов к обновлению до Android Q. Благодаря использованию специальных алгоритмов, Nokia 2.2 делает качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения – камера снимает серию снимков, а затем объединяет их в одну более светлую и детальную фотографию с минимальным количеством шумов.
Обновлено в 07:58
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
Обновлено в 08:53
Футбол
Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные
Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.
Обновлено в 08:13
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Политика
Приступ Меркель взбудоражил СМИ
Merkur Online Magazin пишет о том, что после третьего приступа немецкого канцлера Ангелы Меркель ее здоровье стало ведущей темой не только немецких, но и зарубежных СМИ.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Наука
Затонувшую подводную лодку К-278 «Комсомолец» сняли на видео
Норвежский институт морских исследований опубликовал видео затонувшей подлодки К-278 "Комсомолец" (ниже).
Обновлено в 09:13
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение
Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43