Рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов, возглавили НИУ Высшая школа экономики и МГИМО, бывшие студенты которых получают около 110 тысяч в месяц, следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Авто Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.

Общество Сибирские Мальдивы закрылись для фото Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.

Политика Николай Цуканов прокомментировал дело о госизмене своего помощника Николай Цуканов прокомментировал обвинения в адрес своего уже бывшего помощника Александра Воробьева.

Шоу-бизнес Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой Бывшая солистка группы «Блестящие» успешно строит сольную карьеру. Ее новый трек «Хочешь» стал хитом за считанные дни.

Происшествия Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Происшествия В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Гаджеты В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена Смартфон поставляется с предустановленной Android 9 Pie и готов к обновлению до Android Q. Благодаря использованию специальных алгоритмов, Nokia 2.2 делает качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения – камера снимает серию снимков, а затем объединяет их в одну более светлую и детальную фотографию с минимальным количеством шумов.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Футбол Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.

Политика Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ» Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Политика Приступ Меркель взбудоражил СМИ Merkur Online Magazin пишет о том, что после третьего приступа немецкого канцлера Ангелы Меркель ее здоровье стало ведущей темой не только немецких, но и зарубежных СМИ.

Происшествия Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.

Экономика В России предложили отложить новую пенсионную реформу Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Происшествия В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.