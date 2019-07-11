Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускниковКоммерсантъ 00:19

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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с чего всё началось
НИУ «Высшая школа экономики» и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, которые работают в области экономики и финансов, пишет
 РИА Новости.
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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников. Уральцам стоит задуматься

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Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
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Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

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Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

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Обновлено в 10:51
Футбол

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Обновлено в 09:35
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Общество

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Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
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Политика

Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента

Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
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Обновлено в 12:12
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Анастасия Волочкова в одной из последних публикаций в Instagram призналась, что во время репетиции получила травму стопы.
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Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году

Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
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Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
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Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
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В Google признались в прослушивании пользователей

По словам менеджера по продукции компании Дэвида Монсиса, сотрудники американской корпорации регулярно прослушивают голосовые команды в Google Assistant.
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