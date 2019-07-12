с чего всё началось

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Политика В России решили не уничтожать санкционную еду По словам Алексея Гордеева, если санкционные продукты пригодны в пищу, уничтожать их нецелесообразно.

Гаджеты Новый смартфон Oppo получит Snapdragon 665 и аккумулятор на 5000 мАч Новый китайский смартфон Oppo получит производительный процессор Snapdragon 655 и аккумулятор на 5000 мАч.

Авто Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью в РФ Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Политика В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского "Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского", - уточнил пресс-секретарь Путина.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Транспорт Путепровод в Реутове сдадут в сентябре После запуска в эксплуатацию эстакады в Реутове в сентябре водители избавятся от главного затора по направлению в Балашиху, сообщает "360".

Политика Медведев одобрил снижение НДС на ягоды до 10% Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал решение снизить НДС с 20% до 10% на ягоды, фрукты и орехи.

Политика Полпред президента в ЮФО представит горожанам врио главы Севастополя В Севастополе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представит горожанам временно исполняющего обязанности губернатора, передает ОТР.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.

Общество Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Футбол Черышев подписал контракт с «Валенсией» 28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.

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Финансы ЦБ ужесточит для банков кредитование сделок M&A уже в этом году Ограничения для банков на кредитование сделок слияний и поглощений вступят в силу уже с 1 октября 2019 года, следует из проекта указания, который опубликован на сайте ЦБ.

Политика Суд в Вильнюсе утвердил решение о блокировке сайта Sputnik Литва Вильнюсский окружной административный суд утвердил решение государственной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке российского информационного агентства Sputnik Литва.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.