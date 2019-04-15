Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбереженийREGNUM 04:10

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений. При этом 16% жителей страны смогут прожить без источника дохода только на накопленные средства меньше месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбережений

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