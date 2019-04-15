Экономика
Superjob: почти 40% жителей России не имеют сбереженийREGNUM 04:10
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений. При этом 16% жителей страны смогут прожить без источника дохода только на накопленные средства меньше месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Футбол
Трабукки заявил, что решение об уходе Ерёменко из «Спартака» было тренерским
Агент полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко Марко Трабукки заявил, что президент московского «Спартака» хотел, чтобы футболист остался в команде.
Обновлено в 09:33
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Общество
В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову
Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области
Экскурсионный автобус с 40 детьми попал в ДТП в Тульской области, один человек пострадал, сообщает в воскресенье, 14 апреля, пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 17:30
Авто
Составили топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Эксперты «АвтоСТАТ Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в РФ.
Обновлено в 00:30
Общество
Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.
Обновлено в 09:11
Экономика
Квартальная прибыль Goldman Sachs упала на 20%
Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали прибыль на уровне $4,89 на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.
Обновлено в 07:47
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Здоровье
Врач рассказал об опасности горячей ванны
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
ВКС России получили пару модернизированных ракетоносцев Ту-95МС
Как отметили представители ТАНТК, благодаря капремонту и модернизации Ту-95МС дальней авиации российских ВКС повышается срок их эксплуатации.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский дал ответ на билборды Порошенко с портретом Путина
На прошлой неделе на Украине разразился скандал в связи с решением штаба Петра Порошенко начать перед вторым туром выбором новую предвыборную кампанию под старым лозунгом: "Или Порошенко, или Путин".
Обновлено в 07:01
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Хоккей
Бывший хоккеист сборной России умер в возрасте 42 лет
Обновлено в 08:49
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 05:23
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Лидера радикальных исламистов задержали в Севастополе
Мужчина, родом из Узбекистана, проводил проповеди с использованием запрещенной литературы и призывал прихожан к насилию по отношению к тем людям, которые не разделяют его веру.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Савченко прокомментировала выступление Порошенко на «Олимпийском»
Выступление действующего президента Украины и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве было «очень смешным», заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:29
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07