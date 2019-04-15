Экономика

Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбереженийREGNUM 04:10

Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений. При этом 16% жителей страны смогут прожить без источника дохода только на накопленные средства меньше месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
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Россияне отказались от сбережений на «черный день»

Lenta.ru02:51

Superjob: у 40% россиян нет сбережений

Коммерсантъ02:40

Четверть россиян не может откладывать на черный день

URA.Ru01:38

Опрос показал, что каждый четвёртый россиянин не откладывает на «чёрный день»

Life.ru01:47

На «черный день» не откладывает каждый четвертый россиянин

Московский Комсомолец00:52

Опрос: около 40% россиян не откладывают на «черный день»

ТАСС00:33

Сбережения хранят менее двух третей россиян

News.ru01:24
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Обновлено в 00:57
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Происшествия

На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество

В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе

В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Политика

В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына

Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
Обновлено в 05:58
Общество

Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика

UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви, один человек погиб

В результате нападения погиб один человек — 78-летний старейшина церкви Гордон Парментер, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 01:58
Футбол

Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»

Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра).
Обновлено в 05:24
Кино

HBO начал показ первой серии финального сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие

Моряков британской атомной подлодки уличили в употреблении кокаина

Обновлено в 01:36
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт

Обновлено в 05:04
Транспорт

Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи

Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
Обновлено в 06:21
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение

Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41
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