Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбереженийREGNUM 04:10
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений. При этом 16% жителей страны смогут прожить без источника дохода только на накопленные средства меньше месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Происшествия
На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника
Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе
В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле подтвердили подготовку к встрече Путина и Ким Чен Ына
Встреча президентов России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков.
Обновлено в 05:58
Общество
Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке, пояснила компания.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви, один человек погиб
В результате нападения погиб один человек — 78-летний старейшина церкви Гордон Парментер, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 01:58
Футбол
Алексис и Матич полетят с «МЮ» на матч с «Барселоной»
Стал известен состав «Манчестер Юнайтед» из 22 человек, который отправится на ответный матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов (0:1 – первая игра).
Обновлено в 05:24
Кино
HBO начал показ первой серии финального сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной
Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт
Обновлено в 05:04
Транспорт
Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи
Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
Обновлено в 06:21
Наука
Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»
Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Культура
«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 06:02
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение
Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.
Обновлено в 05:41