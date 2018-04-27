Происшествия
Superjet не смог вылететь из ШереметьевоURA.Ru 03:03
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Минск не смог вылететь из Шереметьево. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщил журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко.
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