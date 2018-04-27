Происшествия

Superjet не смог вылететь из ШереметьевоURA.Ru 03:03

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Минск не смог вылететь из Шереметьево. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщил журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

За сутки в Москве дважды задерживали рейсы Суперджетов «Аэрофлота»

NashGorod.ru06:10

Из-за технической неисправности Superjet «Аэрофлота» задержался в Ростове

Inkazan07:44

Три «Суперджета» компании «Аэрофлот» задержали из-за технической неисправности

Kazanfirst.ru06:19

«Это ненормально»: эксперт об участившихся отменах рейсов SSJ-100

Газета.Ru07:45

В «Шереметьево» задержан минский рейс Superjet-100 «Аэрофлота»

Новый День05:43

Два рейса в Москве и Ростове задержали из-за неполадок у SSJ 100

БИЗНЕС Online04:46

Superjet не смог вылететь из Шереметьево

URA.Ru03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн

В Шереметьево на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск

КП - Беларусь08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Футбол

Маурицио Сарри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может вернуться в Италию. В услугах 60-летнего специалиста заинтересована «Рома».
Обновлено в 10:34
Наука

Кораллы помогли восстановить 400 лет истории Эль-Ниньо

Обновлено в 04:01
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Футбол

«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау

По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Жителей Иркутской области эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:17
Экономика

Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы

Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Собаку вызвали в испанский суд в качестве свидетеля

Испанский суд вызвал на заседание собаку, пострадавшую от жестокого обращения, пишет Eldia.es.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Наука

ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных

В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено 06 мая в 13:14
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой в 2018 году составили 3,1 млн рублей, что на 11,6% больше по сравнению с доходами за 2017 год.
Обновлено в 10:32
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Кино

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

Обновлено в 09:31
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства".
Обновлено вчера в 17:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное