Superjet не смог вылететь из ШереметьевоURA.Ru 03:03

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Минск не смог вылететь из Шереметьево. Об этом в своем twitter-аккаунте сообщил журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко.

Superjet не смог вылететь из Шереметьево

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