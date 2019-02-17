Футбол
«Суонси» и «Кристал Пэлас» вышли в четвертьфинал Кубка АнглииСоветский спорт 13:13
|5′
Йоанн Барбе
|29′
Олли Уоткинс
|48′
Эзри Конса Нгойо
Люк Дэниэлс
|49′
Дэниел Джеймс
|53′
Майк ван дер Хорн
|56′
|61′
Эзри Конса Нгойо
Берсант Целина
|66′
Берсант Целина
|67′
|68′
Серхи Канос
Джошуа да Силва
|71′
Мохамед Саид Бенрахма
Nikolaj Kirk
Оливер Макберни
Кортни Бейкер-Ричардсон
|77′
|78′
Камохело Мокоджо
Джошуа Макикран
|88′
Романи Сойерс
Джордж Байерс
|90′
Коннор Робертс
Киэн Харрис
|90′+1′
Дэниел Джеймс
Йоэль Асоро
|90′+3′
Суонси
Расстановка 4‑3‑3
1
Нордфельдт
26
Нотон
5
ван дер Хорн
17
Картер-Викерс
50
Харрис
21
Граймз
28
Байерс
27
Фултон
10
Целина
46
Бейкер-Ричардсон
16
Асоро
28
Даниелс
26
Конса
23
Жанвье
29
Барбе
14
да Силва
10
Макикран
19
Сойерс
2
Одубаджо
11
Уоткинс
9
Мопе
37
Kirk
Брентфорд
Расстановка 3‑4‑3
В матче 1/8 финала Кубка Англии Суонси на выезде разгромил Брентфорд со счетом 4:1. У победителей встречи голами отметились Даниэль Джеймс (53-я минута), Берсант Целина (66) и Джодж Байерс (90), еще один мяч в свои ворота забил голкипер гостевой команды Люк Дэниэлс.
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«Суонси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 17 февраля 2019 года
LiveSport.ru15 февраля в 23:52
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» одолел «Бристоль», «Донкастер» проиграл «Кристал Пэлас»
Sports.ru15 февраля в 08:17
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