Футбол

«Суонси» и «Кристал Пэлас» вышли в четвертьфинал Кубка АнглииСоветский спорт 13:13

Суонси — Брентфорд
4 – 1
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Либерти»
5′
Йоанн Барбе
29′
Олли Уоткинс
48′
Эзри Конса Нгойо
Люк Дэниэлс
49′
Дэниел Джеймс
53′
Майк ван дер Хорн
56′
61′
Эзри Конса Нгойо
Берсант Целина
66′
Берсант Целина
67′
68′
Серхи Канос
Джошуа да Силва
71′
Мохамед Саид Бенрахма
Nikolaj Kirk
Оливер Макберни
Кортни Бейкер-Ричардсон
77′
78′
Камохело Мокоджо
Джошуа Макикран
88′
Романи Сойерс
Джордж Байерс
90′
Коннор Робертс
Киэн Харрис
90′+1′
Дэниел Джеймс
Йоэль Асоро
90′+3′
В матче 1/8 финала Кубка Англии Суонси на выезде разгромил Брентфорд со счетом 4:1. У победителей встречи голами отметились Даниэль Джеймс (53-я минута), Берсант Целина (66) и Джодж Байерс (90), еще один мяч в свои ворота забил голкипер гостевой команды Люк Дэниэлс.
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