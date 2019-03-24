Sunday Times узнала о скорой отставке МэйГазета.Ru вчера в 19:01

с чего всё началось

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.

Футбол Азар ответил на слухи о переходе в «Реал» Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Спорт Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Спорт Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.

Политика Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Культура Орейро попросила у Путина российский паспорт Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

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Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Общество Митинг в защиту Байкала прошел в Иркутске У памятника Александру Третьему в Иркутске состоялся митинг в защиту Байкала.