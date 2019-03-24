Sunday Times узнала о скорой отставке МэйГазета.Ru вчера в 19:01

с чего всё началось

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.

Космос Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера На новом снимке NASA запечатлены многочисленные вихревые образования в атмосфере Юпитера.

Космос Эксперты назвали малоизвестные факты о «Титанике» Специалисты решили опубликовать несколько фактов, которые связаны с затонувшим лайнером «Титаник» и неизвестны большинству пользователей.

Политика Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.

Общество В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы» В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Театры На красноярский фестиваль театров кукол приедет 11 театров России Во внеконкурсной программе будут представлены постановки "Сияющая в ночи" курганского театра кукол "Гулливер" и "Комната Герды" петербургского театра "Особняк".

Происшествия В Мали более 130 человек убиты неизвестными По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".

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Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

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Спорт Мозер решила закончить с работой тренера Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.

Здоровье Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Политика Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.