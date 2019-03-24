Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке МэйГазета.Ru вчера в 19:01
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.
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Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.Московский Комсомолец03:40
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