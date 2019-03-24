Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке МэйГазета.Ru вчера в 19:01

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.
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с чего всё началось
Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет
 Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Московский Комсомолец03:40

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The Guardian сообщила о скором «свержении» Мэй

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Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки

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Sunday Times сообщила о планах министров отправить Терезу Мэй в отставку

РИА Новостивчера в 19:59

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Газета.Ruвчера в 19:01

Times: кабинет Мэй намерен добиться её отставки

RT на русскомвчера в 18:49

The Times узнала о подготовке британскими министрами заговора против Мэй

РБКвчера в 20:01
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Специалисты решили опубликовать несколько фактов, которые связаны с затонувшим лайнером «Титаник» и неизвестны большинству пользователей.
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Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
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Обновлено вчера в 11:56
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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
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В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

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Во внеконкурсной программе будут представлены постановки "Сияющая в ночи" курганского театра кукол "Гулливер" и "Комната Герды" петербургского театра "Особняк".
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Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
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Общество

Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка

В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
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Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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Авто

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Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
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Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
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Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
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Футбол

Каземиро: должен поздравить «Реал», Милитао хотела половина Европы

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал переход бразильского защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.
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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

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Мозер решила закончить с работой тренера

Российский специалист Ирина Мозер решила прекратить работать тренером по фигурному катанию, передает ТАСС.
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Минздрав назвал главную причину мужской смертности в России

Как отметила министр, ЗОЖ – в целом главный ресурс для снижения уровня смертности в России.
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Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
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Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
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Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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В результате ДТП в Москве погиб человек

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Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

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