Политика
Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставкиТАСС 18:28
Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом в своем Twitter написал в субботу вечером политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.
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Политика
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