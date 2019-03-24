Политика

Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставкиТАСС 18:28

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом в своем Twitter написал в субботу вечером политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.
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