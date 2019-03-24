Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставкиТАСС 18:28

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом в своем Twitter написал в субботу вечером политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.

Политика Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.

Культура Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.

Общество Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции к Антарктиде Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов Росрыболовства в 2019-2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, документ опубликован на сайте кабинета министров.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.

Политика Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире Смертность от туберкулеза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года благодаря совместным усилиям, направленным на борьбу с этим заболеванием, за это время удалось спасти 54 миллиона жизней, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Политика Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Ксения Бородина встретилась со своими одноклассниками Как оказалось, телеведущая со своим классом не последовали примеру многих выпускников, которые посещают в этот торжественный день красную площадь и поклонную гору.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае. Жертвами стали 26 человек На скоростной трассе в китайском городе Чандэ (провинция Хунань) вспыхнул туристический автобус, в результате чего 26 человек погибли на месте.

Спорт Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала» Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Политика Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Спорт Медведева весело отпраздновала медаль ЧМ с шикарной канадкой. Их постановщику было стыдно Российская фигуристка Евгения Медведева весело отпраздновала бронзовую медаль чемпионата мира, который прошел в японском городе Сайтама.

Здоровье Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.