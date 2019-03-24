Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке МэйГазета.Ru 19:01

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на неназванного министра в британском правительстве.
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По меньшей мере, 11 британских министров выступают за отставку премьера Терезы Мэй

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