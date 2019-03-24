Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министромРоссийская газета вчера в 22:20

с чего всё началось

Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.

Космос 24 марта ожидается магнитная буря уровня G1 Магнитная буря уровня G1 (слабая магнитная буря) ожидается в воскресенье 24 марта, предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Политика В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".

Происшествия При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.

Политика КПП «Золотое» открыт в Донбассе Государственная пограничная служба Украины заявила, что через КПП «Золотое» в Луганской области восстановлен пропуск лиц и транспортных средств.

Здоровье Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма» По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.

Общество Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Происшествия В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.

Политика Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.

Политика Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом.

Общество Нева в Петербурге освобождается ото льда Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.

Политика Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента По словам дипломата, демократия работает лишь при условии активного участия граждан. Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Игры В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.