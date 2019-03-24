Политика
Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министромРоссийская газета вчера в 22:20
Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.
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с чего всё началось
Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.Московский Комсомолец03:40
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Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Здоровье
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Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
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Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп
Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Зак Браун предупредил: McLaren может уйти из Формулы 1
Обновлено в 07:05
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Спорт
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Политика
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Обновлено в 07:45
Политика
Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата
На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.
Обновлено в 09:25
Футбол
Набиуллин включил Жиркова в пятёрку лучших левых защитников в мире
Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин назвал топ-5 игроков, выступающих на его позиции.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
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Нева в Петербурге освобождается ото льда
Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
Обновлено в 08:10
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Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента
По словам дипломата, демократия работает лишь при условии активного участия граждан. Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Игры
В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R
Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54