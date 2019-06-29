Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионыВести.Ru 05:58

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму. Принцессу Хайю бинт аль-Хусейн не видели на публике с февраля этого года, пишет The Sun.
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СМИ узнали, в какую страну сбежала жена правителя Дубая

РЕН ТВ10:50

The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

РБК08:27

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Вести.Ru05:58

Супруга правителя Дубая сбежала от мужа, забрав с собой детей и прихватив 40 миллионов долларов

Эхо Москвы09:32

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Lenta.ru06:43

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

РИА Новости06:21

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Газета.Ru10:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Политика

Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона.
Обновлено в 15:32
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Авто

Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом

Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 11:58
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке

В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России

Чаще всего в стране продаются кроссоверы Lexus RX. Эта модель и стала самой популярной среди автомобилей премиум-класса в России.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Амьен» предложил трёхлетний контракт экс-защитнику «Динамо» Хольмену

По информации источника, «Амьен» накануне предложил трёхлетний контракт 27-летнему шведскому защитнику, который ранее покинул «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта.
Обновлено в 15:49
Общество

Московский бар «Молодость» обвинили в поощрении домогательств

В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.
Обновлено в 13:35
Футбол

Ребич близок к переходу в «Атлетико»

Вингер "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает Sky Sports.
Обновлено в 16:03
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Егор Крид устроил гавайскую вечеринку по случаю 25-летия

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид отметил 25-летие в гавайском стиле.
Обновлено в 07:46
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Авто

Начались продажи роскошного конкурента BMW X4 от Honda

Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой

Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Теннис

Уимблдон. Новак Джокович потренировался с Кареном Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович перед стартом Уимблдонского турнира провёл тренировку с россиянином Кареном Хачановым.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
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