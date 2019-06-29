Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионыВести.Ru 05:58
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму. Принцессу Хайю бинт аль-Хусейн не видели на публике с февраля этого года, пишет The Sun.
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