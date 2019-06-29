Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларовРИА Новости 06:21

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. Как сообщает таблоид, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля.
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Что произошло за день: суббота, 29 июня

Интерфакс13:31

СМИ узнали, в какую страну сбежала жена правителя Дубая

РЕН ТВ10:50

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

РИА Новости06:21

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Газета.Ru10:21

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Lenta.ru06:43

The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

РБК08:27

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Вести.Ru05:58
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Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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В результате доработок стандартный 5,5-литровый V12 на 492 л.с. и 569 Нм крутящего момента был заменен на 4,3-литровый двигатель VR38DETT от Nissan GT-R с увеличенной турбиной, способный генерировать мощность порядка 1200 л.с. По информации сайта японской дрифт-серии D1GP, в стартовой гонке автомобиль будет пилотироваться японским гонщиком Йоичи Имамура.
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В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Космос

НАСА раздаст ученым запас лунного грунта

Планетолог из Центра космических полетов Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) имени Джонсона в Хьюстоне Райан Цайглер заявил, что возглавляемая им лаборатория раздаст исследователям образцы лунного грунта.
Обновлено 26 июня в 18:35
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
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Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд

"Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей", - указал центр погоды.
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Открывает список Citroen C4, французская модель может похвастать внушительным дорожным просветом в 176 мм.
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Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

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Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне

Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
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Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
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Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
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Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
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Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
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Андрей Малахов рассказал о своём сыне

Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06
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