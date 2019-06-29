Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларовРИА Новости 06:21
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. Как сообщает таблоид, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля.
Читать в источнике
Оценить450
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Наука
Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров
Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.
Обновлено в 18:13
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 08:39
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 20:22
Политика
На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
Обновлено в 19:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Авто
Дрифтовый Ferrari оснастили 1200-сильным двигателем от Nissan GT-R
В результате доработок стандартный 5,5-литровый V12 на 492 л.с. и 569 Нм крутящего момента был заменен на 4,3-литровый двигатель VR38DETT от Nissan GT-R с увеличенной турбиной, способный генерировать мощность порядка 1200 л.с. По информации сайта японской дрифт-серии D1GP, в стартовой гонке автомобиль будет пилотироваться японским гонщиком Йоичи Имамура.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Космос
НАСА раздаст ученым запас лунного грунта
Планетолог из Центра космических полетов Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) имени Джонсона в Хьюстоне Райан Цайглер заявил, что возглавляемая им лаборатория раздаст исследователям образцы лунного грунта.
Обновлено 26 июня в 18:35
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд
"Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей", - указал центр погоды.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В центре Москвы горит жилой дом
Обновлено в 18:57
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Названы Топ-5 седанов с большим дорожным просветом
Открывает список Citroen C4, французская модель может похвастать внушительным дорожным просветом в 176 мм.
Обновлено в 15:30
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде
Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о своём сыне
Телеведущий Андрей Малахов похвастался достижениями своего маленького сына Александра.
Обновлено в 18:06