Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларовРИА Новости 06:21

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. Как сообщает таблоид, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля.

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

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