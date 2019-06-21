Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам годаREGNUM 00:34

«Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько. Он добавил, что будут учитываться реальные объемы поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через территорию этой страны.

Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года

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