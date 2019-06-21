Энергетика

Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам годаREGNUM 00:34

«Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько. Он добавил, что будут учитываться реальные объемы поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через территорию этой страны.
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Сумму компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе» определят по итогам года

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" будет определена по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белоруссию.
ТАССвчера в 17:06

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Сумму компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе» определят по итогам года

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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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