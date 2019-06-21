Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам годаREGNUM 00:34

Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" будет определена по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белоруссию.

с чего всё началось

«Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько. Он добавил, что будут учитываться реальные объемы поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через территорию этой страны.

Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года

Политика Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.

Шоу-бизнес Собчак отказалась от алиментов Виторгана Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.

Наука Роспатент назвал 100 лучших изобретений года Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".

Общество ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.

Общество Названы лучшие города РФ для скейтбординга Определены лучшие российские города для скейтбординга. Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Москва и Сочи.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Политика В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Политика Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.

Спорт Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".

Политика Путин рассказал о склонностях Кудрина В России практически уже не осталось экономистов из 1990-х, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Общество Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Авто Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5 Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".

Спорт Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.

Кино Киану Ривз не единожды получал приглашения от Marvel Голливудский актер Киану Ривз много раз получал приглашения на съемки в фильмы киновселенной Marvel. Об этом сообщают "Актуальные Новости".

Происшествия Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.