Энергетика
Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам годаREGNUM 00:34
«Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года», — цитирует ТАСС Приходько. Он добавил, что будут учитываться реальные объемы поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через территорию этой страны.
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Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" будет определена по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белоруссию.ТАССвчера в 17:06
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Компенсацию из-за форс-мажора на нефтепроводе «Дружба» определят по итогам года
Интерфаксвчера в 19:50
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