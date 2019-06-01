Происшествия
Сумма выплат за катастрофу в Шереметьево оказалась «беспрецедентной»URA.Ru 08:38
«На сегодняшний день 73,2 млн выплатили страховые компании, 213,4 млн рублей заплатил „Аэрофлот“», — цитирует RT министра транспорта России Евгения Дитриха. По словам главы ведомства, объем компенсация — «беспрецедентный», к тому же выплаты продолжаются.
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Авто
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На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
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Экономика
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На трогательном видео, где маленькому Никите меньше года, известный артист учит сына звукоподражанию.
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Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
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К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
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Происшествия
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
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Вашингтон может предоставить Киеву статус главного военно-политического союзника вне рамок НАТО.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
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