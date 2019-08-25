Общество
Виноградари Крыма получили 1,2 млрд господдержки за пять летЭкономика сегодня 03:33
Виноградарские предприятия Крыма получили 1,2 миллиарда рублей государственных субсидий с момента воссоединения республики с Россией в 2014 году. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Андрей Рюмшин. По его словам, сумма ежегодной поддержки виноградарей выросла за пять лет почти в восемь раз.
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Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
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Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Обновлено в 01:02
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По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
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Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
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В Ленобласти двое подростков разбились на мопеде
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В ДТП на трассе в Мордовии погибли два человека, пострадали шестеро
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Обновлено вчера в 03:03
Технологии
Honor V30 получит модем 5G
Судя по всему, Honor V30 станет первой моделью бренда с поддержкой сетей 5G, ну а впоследствии модем 5G пропишется в Honor 30 или Honor 30 Pro.
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