Экономика
Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь разТАСС 02:35
Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.
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