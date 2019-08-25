Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.

Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь раз

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