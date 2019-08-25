Сумма государственной поддержки крымских виноградарских предприятий с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, выросла в восемь раз, говорится в сообщении республиканского министерства сельского хозяйства.

Сумма господдержки виноградарям Крыма с 2014 года выросла в восемь раз

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в ДТП «По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.

Политика Выборы президента начались в Абхазии В Абхазии стартовали выборы президента республики.

Происшествия Три дня уничтожения севшего в поле A321 уместили в минуту видео Самолет Airbus A321, который аварийно сел возле аэропорта Жуковский 15 августа, полностью убрали с кукурузного поля.

Здоровье В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.

Футбол Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику» В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Авто По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.

Общество Бюст Юрия Гагарина откроют в Кливленде Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт в воскресенье на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде (штат Огайо).

Единоборства Холлоуэй проведет защиту титула против Волкановски 14 декабря Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет следующий поединок против австралийского бойца Алекса Волкановски.

Наука Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.

Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Общество В Чечне дали имя самой большой мечети в Европе Самая большая мечеть в Европе, которая открылась в пятницу в чеченском Шали, получила имя пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия культового здания.

Политика Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Наука Ученые назвали самую опасную группу крови Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.

Шоу-бизнес В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.