Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮRT на русском 18:44

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».

Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ

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