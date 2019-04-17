Футбол
Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮRT на русском 18:44
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
|16′
Лионель Месси
|20′
Филиппе Коутиньо
|61′
|65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
|71′
|73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
|75′
Луис Суарес
|77′
|80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
|81′
|63%
|Владение мячом
|37%
|92%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
9
Суарес
11
Дембеле
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
4
Джонс
18
Янг
39
Мактомини
17
Фред
7
Санчес
6
Погба
9
Лукаку
20
Далот
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑1‑2
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина»
Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.
Обновлено в 19:50
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Согласно документу, увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, а также граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Госнаркоконтроля, Росгвардии.
Обновлено в 03:55
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Финансы
Рост объема выданных кредитов населению за год составил 24,2%
Годовой прирост объема кредитов, выданных физическим лицам, на 1 апреля 2019 года достиг 24,2%. Об этом сообщила директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в рамках круглого стола, проходящего в пресс-центре "Парламентской газеты".
Обновлено в 07:47
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Общество
Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам
Обновлено в 19:56
Авто
«АвтоВАЗ» готовит Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» действительно работает над новой версией хэтчбека LADA XRay с вариатором, об этом свидетельствует Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое появилось 15 апреля в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Происшествия
СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета
Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы
По законам ФРГ, политики не могут получать финансирование из-за границы, и теперь партия должна выплатить полученные ее членами средства в трехкратном объеме.
Обновлено в 19:42
Наука
Селективные аборты уменьшили количество девочек на 23 миллиона
По оценкам исследователей, за 47 лет из-за селективных абортов по всему миру не родилось 23,1 миллиона девочек, большая часть из них в Китае и Индии.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено в 16:24
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено в 14:15
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Новосибирске ищут женщину, водившую дошкольника на поводке
Ранее очевидцы сняли и опубликовали «ВКонтакте» ролик, на котором женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке в метро Новосибирска.
Обновлено в 08:51
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Технологии
«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене
Президент Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, согласно которой США должны прекратить предоставлять помощь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Обновлено в 19:56