Футбол

Сульшер является единственным кандидатом на пост главного тренера МЮREGNUM 04:19

Единственным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Уле-Гуннар Сульшер, который сейчас временно исполняет обязанности наставника команды.
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Сульшер остается единственным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Сульшер — по-прежнему единственный кандидат на пост главного тренера «МЮ»

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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