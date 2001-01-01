Футбол

Сульшер выразил недовольство Марсиалем при других игроках МЮНева Спорт 06:08

Манчестер Юнайтед — Челси
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 28 апреля
Стадион «Олд Траффорд»
Хуан Мата
11′
Андер Эррера
43′
43′
Маркос Алонсо
52′
Виллиан
53′
Матео Ковачич
65′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
Маркус Рэшфорд
Алексис Санчес
65′
Эрик Бертран Байи
Маркос Рохо
71′
76′
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
Маркос Рохо
80′
Хуан Мата
Скотт Мактомини
81′
84′
Виллиан
Педро Родригес
Эшли Янг
89′
По сообщению Daily Mail, норвежский тренер публично поругал француза в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Приводится конкретный пример: в ходе разминки перед домашним матчем 36-го тура АПЛ с «Челси» Сульшер увидел, что Марсиаль стоит с мячом и наблюдает за работой своих одноклубников.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Сульшер раскритиковал Марсьяля в присутствии других игроков «МЮ»

Sportbox.RU06:22

Daily Mail: Сульшер раскритиковал Марсьяля перед партнерами после матча с «Челси»

Бомбардир.ру06:24

СМИ: Сульшер выразил недовольство игрой Марсьяля после матча с «Челси»

Спорт-Экспресс06:09

Сульшер выразил недовольство Марсиалем при других игроках МЮ

Нева Спорт06:08

Сульшер раскритиковал Марсьяля при других игроках «МЮ» после матча с «Челси»

Чемпионат05:57

Сульшер раскритиковал одного из самых дорогих игроков «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru06:44

СМИ: Сульшер раскритиковал Марсьяля в присутствии других игроков «МЮ»

Матч ТВ06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Обновлено в 07:21
Экономика

Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
Обновлено в 05:12
Политика

ЦИК Украины объявила Зеленского избранным президентом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

В грузовике были снаряды, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:39
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Кремль не располагает информацией о том, жив ли аль-Багдади

Обновлено в 05:24
Общество

ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес первое решение по делу против России о блокировке интернет-страниц с информацией о несогласованном митинге.
Обновлено в 05:13
Энергетика

Белоруссия полностью остановила прием российской нефти

Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице

Обновлено вчера в 19:52
Общество

Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник дал старт сезону работы городских фонтанов, открыв после реставрации исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ.
Обновлено в 07:58
Культура

В Британии поставят оперу об Александре Литвиненко

Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия

Мощный пожар охватил половину рынка в Пятигорске

В Пятигорске во вторник утром вспыхнул пожар на рынке "Бетта", огнем охвачено уже более 2,4 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Гаджеты

На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали Сатурн

Южноафриканский астрофотограф Грант Петерсен (Grant Petersen) сделал удивительный снимок последнего затмения Сатурна и Луны, используя для этого смартфон Samsung Galaxy S8 и базовый 8-дюймовый телескоп Добсона.
Обновлено в 04:14
Спорт

Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»

Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:51
Авто

В России начали продавать новый Kia ProCeed

Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Сын миллиардера Саркисова вышел из комы

В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Политика

Песков объяснил цель указа Путина о паспортах жителям Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, отметил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву.
Обновлено в 05:40
Кино

Новые «Фантастические твари» выйдут в 2021 году

Обновлено в 06:14
Экономика

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Футбол

Месси получит Крест святого Георгия

Обновлено в 07:41
Экономика

UTair может прекратить работу из-за долгов

Российская авиакомпания UTair может прекратить свою работу из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к поклонникам после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) обратилась к своим фанатам после недавнего ДТП.
Обновлено в 03:53
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антони Марсьяль
Французский футболист
Французский футболист мартиниканского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное